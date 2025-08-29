Musée Yan’ Dargent visite de l’exposition Musée Yan’Dargent Saint-Servais

Musée Yan'Dargent Le bourg Saint-Servais Finistère

Début : 2025-08-29 14:30:00

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Visite de l’exposition « Yan’ Dargent et le mystère breton » à travers l’œuvre de Philippe Le Guillou.

Proposée par Ronan Hirrien, en collaboration avec le réseau des médiathèques du Pays de Landivisiau.

L’occasion de découvrir les correspondances entre les œuvres du peintre natif de Saint-Servais et l’écrivain contemporain, deux sensibilités profondément attachées à la Bretagne.

Participation libre. .

Musée Yan'Dargent Le bourg Saint-Servais 29400 Finistère Bretagne

