Musée Yves Brayer Musée Yves Brayer Les Baux-de-Provence

Musée Yves Brayer Musée Yves Brayer Les Baux-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Musée Yves Brayer 20 et 21 septembre Musée Yves Brayer Bouches-du-Rhône

Samedi 20/09 tarif normal : 8€ et dimanche 21/09 : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Musée Yves Brayer

Exposition Jean Cocteau

Visite des collections permanentes du peintre Yves Brayer.

Exposition temporaire sur « Jean Cocteau l’enchanteur » trois univers : Les Orages, Les Enchantements, et La traversée du Miroir.

Dessins, photos, filmographie, affiches..tout l’univers de Jean Cocteau à voir jusqu’au 10 novembre avec la collection permanente d’Yves Brayer

Tarif normal samedi 20 septembre entrée : 8€

Tarif réduit dimanche 21 septembre entrée : 4€

Musée Yves Brayer Place Francois de Herain, 13520 Les Baux-de-Provence, France Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490977853 https://www.yvesbrayer.com La famille des Porcelet fut une importante famille provençale. Ses origines connues remontent au XIIe siècle.

D’important travaux de restauration, réalisés de 1991 à 1997, ont entièrement réhabilité cette demeure, construire à la fin du XVIe siècle, qui compte parmi les plus beaux bâtiments des Baux de Provence.

Sa façade originale, irrégulièrement composée de fenêtres à meneaux, se marie parfaitement avec la « lanterne des Morts » de l’Église Saint-Vincent voisine.

Dans la salle voûtée du rez-de-chaussée, d’intéressantes fresques du XVIIe représentent « les quatre vertus cardinales » et « les quatre saisons ».

Musée Yves Brayer

©museeyvesbrayer