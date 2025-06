Fête de la musique : Jazz au jardin du musée Zadkine Musée Zadkine PARIS 21 juin 2025

En hommage à l’effervescence artistique de Montparnasse durant laquelle le jazz, que Zadkine aimait tant battait son plein, les élèves musiciens du conservatoire Jean-Philippe Rameau du 6è interprètent et improvisent autour de célèbres standards du répertoire jazz : Exactly like you, It could happen to you, What a difference a day makes, Dindi, Samba em preludio, Why try to change me now… Un concert jazz, chant, guitare et contrebasse dans le jardin ou l’atelier du jardin selon la météo…

Atelier Jazz de Vincent Bougeyx

Boris Lemenec et Selen Karlikaya, chant jazz classe de Cécile Recchia

Elona Joly Robinet, contrebasse jazz classe de Philippe Aerts

Basile Jeannet, guitare jazz classe de Jean-Michel Huard

À 18h30, 19h15 et à 20h (set de 30’environ)

Dernière entrée 20h.

Le samedi 21 juin 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS

Le Jazz s’invite au jardin du Musée Zadkine à l’occasion de la Fête de la Musique. Un événement orchestré par l’atelier Jazz de Vincent Bougeyx.