Musée Ziem Musée Ziem Martigues

Musée Ziem Musée Ziem Martigues samedi 20 septembre 2025.

Musée Ziem Samedi 20 septembre, 14h00 Musée Ziem Bouches-du-Rhône

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Venez nous retrouver pour un voyage créatif ! À partir de détails d’œuvres exposées, vous êtes invités à l’aide de collage, dessin ou aquarelle à créer un paysage imaginaire.

Samedi 20 septembre de 14h à 18h

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem https://www.facebook.com/MuseeZiem

Atelier de pratique artistique ouvert à tous

© Musée Ziem