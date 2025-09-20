Musée Ziem Musée Ziem Martigues

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T16:30:00+

Fin : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T16:30:00+

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, la médiathèque vous invite à un voyage immobile à travers des contes du monde entier. Sous forme de kamishibaï (« théâtre de papier » japonais) les histoires s’animent de chansons et de rythmes, nous vous promettons un embarquement immédiat !

Pour tous à partir de 5 ans . En partenariat avec la médiathèque L Aragon

Samedi 20 septembre à 14h30 et 16h30

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem https://www.facebook.com/MuseeZiem

Contes du monde

