Musée Ziem Musée Ziem Martigues

Musée Ziem Samedi 20 septembre, 14h30 Musée Ziem Bouches-du-Rhône
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, la médiathèque vous invite à un voyage immobile à travers des contes du monde entier. Sous forme de kamishibaï (« théâtre de papier » japonais) les histoires s’animent de chansons et de rythmes, nous vous promettons un embarquement immédiat !
Pour tous à partir de 5 ans . En partenariat avec la médiathèque L Aragon
Samedi 20 septembre à 14h30 et 16h30
Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem https://www.facebook.com/MuseeZiem
Contes du monde
