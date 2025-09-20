Musée Ziem Musée Ziem Martigues
Musée Ziem Musée Ziem Martigues samedi 20 septembre 2025.
Musée Ziem 20 et 21 septembre Musée Ziem Bouches-du-Rhône
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00
Envie de découvrir le parcours Voyages ? Nous vous proposons des micro visites explorant différentes thématiques tout au long de l’après-midi.
Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre de 14h30 à 17h
Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem https://www.facebook.com/MuseeZiem
Visites flash du parcours Voyages, relier le monde (20 mn)
© Henri MANGUIN Marseille, fenêtre sur le Vieux Port (1925)
Musée Ziem / cliché Gérard Dufrêne