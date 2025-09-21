Musée Ziem Musée Ziem Martigues

Musée Ziem Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée Ziem Bouches-du-Rhône

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec le service des archives communales, nous vous invitons à un atelier de calligraphie pour apprendre à écrire comme autrefois à l’encre, avec des plumes et des calames, et à réaliser des lettrines et une carte postale imaginaire !

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem https://www.facebook.com/MuseeZiem

Écrire comme autrefois !

© Musée Ziem