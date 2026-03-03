Musée’Ojeunes Musée National Adrien Dubouché Limoges

Musée’Ojeunes

Musée National Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

2026-03-31

A l’occasion du Festival Campus créatifs, venez découvrir des spectacles de danse dans un cadre inédit le musée national Adrien Dubouché. Vous pourrez vous familiariser avec plusieurs styles; danse contemporaine avec Audrey Allafort, danses caribéennes avec EnDanse, François Ginaud et Abel Bellati, danse néo-trad folk avec Lise Desport.

Ce nouvel événement a pour ambition de valoriser la richesse, la diversité et la créativité des pratiques dansées au sein de l’université. Contemporain, modern jazz, danses urbaines, danses du monde, créations hybrides, danses néo-trad folk… toutes les

esthétiques ont leur place sur scène.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .

