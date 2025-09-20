MUSÉES D’ART – MICRO-FOLIE Le Quarante Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

« Atelier créatif Art déco

En résidence artistique sur le quartier d’Hilard en 2025/2026, Guillaume Thireau, plasticien mayennais, propose lors des Journées européennes du patrimoine un premier rendez-vous de création tout public autour de son projet « »Les métamorphoses » ». Accompagné de la Micro-Folie Laval Agglo, il invite les habitants à fabriquer un ex-voto, objet mémoriel, en traçant un dessin sur une tuile en terre de faïence. Chaque tuile réalisée prendra place au sein de balises poétiques, une série de sculptures installées en 2026 qui matérialiseront un cheminement sensible autour du Quarante. Pour ce premier atelier et en écho au centenaire de l’Art déco, l’artiste et la Micro-Folie inviteront les participants à saisir, au sein du Quarante et des collections du musée numérique, des formes, motifs, détails d’œuvres issues de ce courant artistique emblématique du bâtiment.

La résidence d’Éducation artistique et culturelle « »Cheminement artistique » » est pilotée par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Laval Agglo et soutenue par la DRAC Pays de la Loire – Ministère de la culture. »

Le Quarante 40 rue du Britais Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire

