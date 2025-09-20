Musées de Sens Journées Européennes du Patrimoine Musées de Sens Sens

Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Gratuit

Gratuit

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Programme

– Visite guidée des cachots

Samedi à 11h30, 14h30 et 17h et dimanche à 16h30

Les cachots du rez-de-chaussée constituent un exemple de prisons médiévales conservées intactes, dont les parois recouvertes de grafitti témoignent du passage des prisonniers dans les geôles de l’Officialité. Visite guidée des cachots du Palais Synodal.

– Cabinet de curiosités

Samedi à 10h30, 14h30, 16h30 et 18h et dimanche à 14h30 et 16h30

Les visiteurs sont invités à explorer ce lieu fascinant où se côtoient objets scientifiques, animaux naturalisés, instruments anciens et raretés venues d’ailleurs. Le cabinet de curiosités ouvre une fenêtre sur l’histoire des collections, entre érudition, émerveillement et étrangeté. .

Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

