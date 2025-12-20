Musées en musique La maison des arts Bressuire

Musées en musique

La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Isabelle Fabre et Florence Maquin font jouer pianistes et flûtistes sur un répertoire traversant le temps, de la Renaissance à aujourd’hui. Des morceaux qui entrent en résonnance avec des oeuvres issues des collections des musées de Bressuire et Mauléon.

Sur inscription auprès du Conservatoire (jauge limitée). .

La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musées en musique

L’événement Musées en musique Bressuire a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Bocage Bressuirais