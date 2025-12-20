Musées en musique La maison des arts Bressuire
Musées en musique La maison des arts Bressuire vendredi 24 avril 2026.
Gratuit
Isabelle Fabre et Florence Maquin font jouer pianistes et flûtistes sur un répertoire traversant le temps, de la Renaissance à aujourd’hui. Des morceaux qui entrent en résonnance avec des oeuvres issues des collections des musées de Bressuire et Mauléon.
Sur inscription auprès du Conservatoire (jauge limitée). .
La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
