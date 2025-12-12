Musées gratuits! Toute la ville de Rennes Rennes Dimanche 14 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Musées gratuits chaque premier dimanche du mois

Les musées et centres d’art de la Ville de Rennes sont gratuits! Venez découvrir les collections et expositions permanentes :

* Musée des beaux-arts (quai Emile Zola) de 10h à 18h

* Musée des beaux-arts Maurepas (2 allée Georges-de-la-Tour) de 14h à 19h

* Musée de Bretagne (aux Champs Libres) de 14h à 19h

* Ecomusée de la Bintinais de 14h à 19h

* La criée centre d’art contemporain (place Honoré Commeurec) de 14h à 19h

* Frac- Fonds Régional d’art contemporain (19 Avenue André Mussat) de 12h à 19h

Certaines expositions temporaires des musées sont gratuites le premier dimanche du mois!

Rendez-vous sur leurs sites pour plus d’informations :

[https://mba.rennes.fr/](https://mba.rennes.fr/)

[https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne](https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne)

[https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/](https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/)

[https://www.la-criee.org/fr/](https://www.la-criee.org/fr/)

[https://www.fracbretagne.fr/fr/](https://www.fracbretagne.fr/fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T19:00:00.000+01:00

