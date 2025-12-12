Musées gratuits! Toute la ville de Rennes Rennes
Musées gratuits! Toute la ville de Rennes Rennes Dimanche 18 janvier 2026, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Musées gratuits chaque premier dimanche du mois
Les musées et centres d’art de la Ville de Rennes sont gratuits! Venez découvrir les collections et expositions permanentes :
* Musée des beaux-arts (quai Emile Zola) de 10h à 18h
* Musée des beaux-arts Maurepas (2 allée Georges-de-la-Tour) de 14h à 19h
* Musée de Bretagne (aux Champs Libres) de 14h à 19h
* Ecomusée de la Bintinais de 14h à 19h
* La criée centre d’art contemporain (place Honoré Commeurec) de 14h à 19h
* Frac- Fonds Régional d’art contemporain (19 Avenue André Mussat) de 12h à 19h
Certaines expositions temporaires des musées sont gratuites le premier dimanche du mois!
Rendez-vous sur leurs sites pour plus d’informations :
[https://mba.rennes.fr/](https://mba.rennes.fr/)
[https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne](https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne)
[https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/](https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/)
[https://www.la-criee.org/fr/](https://www.la-criee.org/fr/)
[https://www.fracbretagne.fr/fr/](https://www.fracbretagne.fr/fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-18T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-18T19:00:00.000+01:00
https://culture-sport.metropole.rennes.fr/les-lieux-culturels/
Toute la ville de Rennes Maison de quartier de Villejean, , Parvis de la gare de Rennes, , Déambulation du Couvent des Jacobins à la Place Saint-Germain, , Théâtre du Vieux Saint-Etienne. Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine