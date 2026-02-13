Musées gratuits!, Toute la ville de Rennes, Rennes

Musées gratuits! Dimanche 1 mars, 10h00 Toute la ville de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00

Les musées et centres d’art de la Ville de Rennes sont gratuits! Venez découvrir les collections et expositions permanentes :

Musée des beaux-arts (quai Emile Zola) de 10h à 18h

Musée des beaux-arts Maurepas (2 allée Georges-de-la-Tour) de 14h à 19h

Musée de Bretagne (aux Champs Libres) de 14h à 19h

Ecomusée de la Bintinais de 14h à 19h

La Criée centre d’art contemporain (place Honoré Commeurec) de 13h à 19h

Frac- Fonds Régional d’art contemporain (19 Avenue André Mussat) de 12h à 19h

Certaines expositions temporaires des musées sont gratuites le premier dimanche du mois!

Rendez-vous sur leurs sites pour plus d’informations :

https://mba.rennes.fr/

https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne

https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/

https://www.la-criee.org/fr/

https://www.fracbretagne.fr/fr/

Toute la ville de Rennes Maison de quartier de Villejean, , Parvis de la gare de Rennes, , Déambulation du Couvent des Jacobins à la Place Saint-Germain, , Théâtre du Vieux Saint-Etienne. Rennes 35064 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://culture-sport.metropole.rennes.fr/les-lieux-culturels/ »}] [{« link »: « https://mba.rennes.fr/ »}, {« link »: « https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne »}, {« link »: « https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/ »}, {« link »: « https://www.la-criee.org/fr/ »}, {« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/ »}]

Musées gratuits chaque premier dimanche du mois Exposition Loisirs

Anne-Cécile ESTEVE