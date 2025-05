Musées municipaux Nuit européenne des musées – Troyes, 17 mai 2025 20:00, Troyes.

Gratuit

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

2025-05-17

Dès la tombée de la nuit, les musées de la ville ouvriront leurs portes gratuitement pour offrir une visite inédite sur le thème de la couleur.



Découvrez les secrets des pigments et la manière dont les couleurs influencent nos perceptions artistiques et quotidiennes, laissez-vous emporter par des performances de danse contemporaine où la couleur et le mouvement se rencontrent, explorez les mystères des cratères… Dans cette ambiance nocturne, des concerts de musique live animeront les espaces des musées.



La Nuit des Musées à Troyes est l’occasion idéale de redécouvrir les richesses culturelles des musées d’une manière originale et festive.

Une soirée pour tous les âges, à la fois éducative et ludique, où la couleur se dévoile sous toutes ses nuances !



Soirée gratuite ouverte à tous. .

Dans les quatre musées de la Ville de Troyes

Troyes 10000 Aube Grand Est

