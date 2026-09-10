Musées point de départ dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg

Informations pratiques

Musées point de départ dans la cour du Palais Rohan 19 et 20 septembre Palais Rohan Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Stand d’accueil, d’informations et de jeux dans la cour du Palais Rohan.

Palais Rohan 2 place du chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Le Palais Rohan se situe dans le centre-ville de Strasbourg, à côté de la cathédrale. Il abrite aujourd’hui trois musées, le musée des Arts décoratifs, le musée des Beaux-Arts et le musée archéologique.

Stand d’accueil, d’informations et de jeux dans la cour du Palais Rohan

© Musées de Strasbourg