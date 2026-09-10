Musées point de départ dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Palais Rohan · Strasbourg
Informations pratiques
Musées point de départ dans la cour du Palais Rohan 19 et 20 septembre Palais Rohan Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Stand d’accueil, d’informations et de jeux dans la cour du Palais Rohan.
Palais Rohan 2 place du chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Le Palais Rohan se situe dans le centre-ville de Strasbourg, à côté de la cathédrale. Il abrite aujourd’hui trois musées, le musée des Arts décoratifs, le musée des Beaux-Arts et le musée archéologique.
Stand d’accueil, d’informations et de jeux dans la cour du Palais Rohan
© Musées de Strasbourg
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