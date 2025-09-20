Muséo-quiz « Entrez dans la grande famille des pinces » Musée de la Pince Montécheroux

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants sont invités à participer à un muséo-quiz pour entrer dans la grande famille des pinces par tous les corps de métier : attention, elles sont sœurs ou cousines, elles se ressemblent un peu, beaucoup, à la folie, et elles sont destinées à être utilisées par le dentiste, le cordonnier, le vigneron, l’horloger et bien d’autres encore.

Rendez-vous dans la grande salle des collections avec le muséo-quiz et bonne chance aux muséo-détectives !

Musée de la Pince 12 rue de la Pommeraie, 25190 Montecheroux Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 92 68 51 https://museedelapince.fr http://facebook.com/museemontecheroux Le musée de la Pince est un musée rural étonnant où l’on découvre la destinée exceptionnelle d’un vieux village isolé qui vécut 220 années d’histoire artisanale et industrielle. On y fabriqua des outils d’horlogerie puis des pinces pour tous les corps de métiers, de qualité remarquable et exportés dans le monde entier. C’est le tryptique « histoire, religion et technologie » qui explique cette incroyable réussite. Vous verrez une forge à l’ancienne en état de marche et un film de 13 minutes sur « l’art des pinces » dans ce village-atelier aux 75 forges. Accès depuis Saint-Hippolyte ou Noirefontaine pour monter sur le plateau qui domine la vallée du Doubs ou par Blamont en franchissant le col du Lomont (altitude 1 000 m) | Pas de parking spécifique mais des places dans un rayon de 150 m autour du musée | Accès partiel PMR.

© PNR du Doubs horloger