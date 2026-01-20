Muséoconférence Laïcité française et pluralité Mulhouse

Muséoconférence Laïcité française et pluralité

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 21:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Rita Hermon-Belot, historienne, directrice d’études émérite à l’EHESS (CESPRA), spécialiste de l’histoire de la pluralité religieuse en France.

Nombre de citoyens expriment une forme de “désarroi” quand ils sont confrontés à des questions ayant trait à l’expression religieuse dans la vie de tous les jours comme au travail. Face à l’impossibilité de s’appuyer sur une définition stable et indiscutable de la laïcité, il convient de circonscrire cette idée aussi précisément que possible. Loin du tapage médiatique dont la laïcité fait l’objet, ou de ses lectures qui font d’elle un impitoyable marqueur des clivages français, il paraît essentiel de revenir sur la genèse historique du pluralisme et des tensions religieuses qui ont contribué à progressivement faire émerger l’idée de tolérance puis de laïcité en France. Aborder l’ensemble de ces questions sous l’angle de la pluralité et de la diversité permet de proposer une chronique rigoureuse et dépassionnée des problèmes qui se posent aux expressions religieuses et convictionnelles, mais aussi en retour, des problèmes posées par ces dernières à l’idée laïque. .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

