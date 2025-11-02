MUSÉOCONFÉRENCE Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T15:00:00 – 2025-11-02T17:00:00

Fin : 2025-11-02T15:00:00 – 2025-11-02T17:00:00

Un dernier trésor musical pour conclure la longue revue de richesses mulhousiennes dévoilées tout au long de l’exposition « Pépites ! » dans les Musées des Beaux Arts et Historique.

Un événement qui réuni professeurs, professionnels et élèves autour des différentes compositions du musicien italien et qui retrace les péripéties des précieux documents (manuscrits et éditions originales) arrivés jusqu’à Mulhouse à l’époque de sa splendeur industrielle et conservés à la Bibliothèque municipale.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhousealsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 11 »}]

Conférence-Concert de l’exposition: « Un maître du quinquette à Mulhouse : Luigi Boccherini (1743-1805) »

© Bibliothèque municipale de Mulhouse