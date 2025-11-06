MUSÉOCONFÉRENCE Musée historique Mulhouse

MUSÉOCONFÉRENCE Musée historique Mulhouse jeudi 6 novembre 2025.

MUSÉOCONFÉRENCE Jeudi 6 novembre, 18h30 Musée historique Haut-Rhin

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T18:30:00 – 2025-11-06T19:30:00

Fin : 2025-11-06T18:30:00 – 2025-11-06T19:30:00

« La diversité religieuse en Alsace-Moselle »- par Anne-Laure Zwilling

Le plus souvent, lorsque l’on évoque la diversité religieuse de la France, on traite de l’ensemble du territoire métropolitain. Or, la diversité religieuse se déploie de façon diverse selon les régions. La spécificité religieuse de certaines régions est assez flagrante. Le cas de l’Alsace-Moselle, qui connaît de plus une spécificité juridique, est particulièrement intéressant à examiner. La conférence proposera une description sociologique du paysage religieux en Alsace-Moselle, dans sa diversité, en évoquant son évolution récente et les questions pour l’avenir.

Anne-Laure Zwilling est ingénieure de recherche au CNRS, coresponsable de l’équipe de recherche « Les religions au miroir du pluralisme » au sein de l’unité mixte de recherche CNRSUniversité de Strasbourg « Droit, Religion, Entreprise, Société » (DRES, UMR 7354) et directrice du réseau international de recherche EUREL, état juridique et sociologique des religions en Europe.

En collaboration avec la Société d’ Histoire et de Géographie de Mulhouse

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}] [{« link »: « https://www.shgmulhouse.org/ »}]

SGHM | Seconde conférence du cycle régional “Religions et laïcité en Alsace”