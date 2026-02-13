MUSÉOCONFÉRENCE, Musée historique, Mulhouse

MUSÉOCONFÉRENCE Jeudi 19 mars, 18h30 Musée historique Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00

Éric Anceau est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine, auteur de nombreux ouvrages sur l’Histoire française, européenne et mondiale, sur l’État, les pouvoirs et les sociétés, dont « Laïcité, un principe de l’antiquité au temps présent » (2022) et « Nouvelle histoire de France » (2025).

La laïcité française, principe central du cadre républicain, doit être envisagée à la fois comme un principe juridique, un héritage historique et un cadre de coexistence civique. Revenir sur les conditions politiques, sociales et philosophiques qui ont conduit à son élaboration permet de mettre en lumière le rôle moteur de la Troisième République ainsi que la portée structurante de la loi de Séparation de 1905. Cette mise en perspective éclaire la manière dont s’est progressivement affirmée une conception proprement française de la neutralité de l’État et de la liberté de conscience. L’étude de l’évolution du principe de laïcité, des ajustements législatifs du 20ᵉ siècle aux débats contemporains, conduit également à interroger les défis à relever au sein d’une société toujours plus diverse et plurielle.

Éric Anceau dédicacera ses derniers ouvrages à la librairie Bisey entre 16h30 à 18h et au Musée historique à l’issue de sa conférence.

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389337817 »}]

Autour de la loi de 1905 : La laïcité hier, aujourd’hui, demain Par Éric Anceau