MUSÉOCONFÉRENCE, Musée historique, Mulhouse

MUSÉOCONFÉRENCE Jeudi 9 avril, 18h30 Musée historique Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T18:30:00+02:00 – 2026-04-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T18:30:00+02:00 – 2026-04-09T21:00:00+02:00

Le modèle français de séparation des Églises et de l’État, issu de la loi de 1905, n’est qu’un modèle juridique de laïcité parmi d’autres. Par ailleurs, loin d’être une invention française, ce modèle séparatiste a été instauré légalement aux États-Unis d’Amérique un siècle et demi avant la France. D’autres modèles de laïcité existent dans le monde, comme les laïcités de reconnaissance (Belgique, Espagne, Italie) ou bien encore ceux incluant les formes historiquement héritées des pays à religion d’État (Angleterre, Danemark, Grèce…). Tous ces pays respectent l’État de droit et les trois critères définissant leur laïcité : la garantie de la liberté de conscience et d’exercice public de sa religion, l’autonomie de l’État et de la société vis-à-vis des doctrines philosophiques ou religieuses, et le principe de non-discrimination des personnes en raison de leur appartenance religieuse.

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389337817 »}]

La laïcité, une exception française ? Par Valentine Zuber, historienne, directrice d’études à l’École pratique des hautes études – PSL, chaire de religions et relations internationales. laïcité conférence