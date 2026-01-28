Muséoconférence Survivre au temps des guerres de religion Mulhouse

Muséoconférence Survivre au temps des guerres de religion

Dans le monde incertain des guerres de Religion (1562-1598), survivre est tout un art. Comment mentir, se déguiser, s’échapper, simuler ou dissimuler sa confession religieuse ? Comment se faufiler, tromper ou surprendre son adversaire ? Quelles sont, en somme, les tactiques pour tenir dans un monde soudain hostile, dans lequel le voisin peut dénoncer, le boucher empoisonner, votre accent vous trahir, le fils égorger, le mari mentir et la rue naguère familière devenir guet-apens ?

“Car en matière de guerres intestines, écrit Montaigne, votre valet peut être du parti que vous craignez. Et lorsque la religion sert de prétexte, les parentés mêmes deviennent peu fiables”. La guerre civile ébranle ce qui semblait le mieux établi.

La conférence proposera de mettre en lumière les savoir-faire et les savoir-vivre avec le trouble à l’heure des guerres de Religion, envisagées au prisme de la condition d’incertitude. .

