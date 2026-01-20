Muséoconférence Vivre cloitrée à Mulhouse à la fin du Moyen-Age Mulhouse

Muséoconférence Vivre cloitrée à Mulhouse à la fin du Moyen-Age

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 20:30:00

Date(s) :

2026-03-27

David Bourgeois est docteur en histoire médiévale et membre du Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, les Arts et les Techniques (CRESAT) à l’Université de Haute-Alsace. Il est également président de la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse.

Les recherches autour de la vie d’une religieuse mulhousienne ont permis de mettre en évidence les conditions d’existence d’une communauté spécifique au sein de la population urbaine à la veille de la Réforme. Quelles conditions de vie matérielle pour les religieuses mulhousiennes? Quelles destinées après l’introduction de la Réforme ? Ce sont là autant de questions qui permettent d’évoquer certaines transformations de la société à la fin de la période médiévale, à Mulhouse bien entendu mais également à l’échelle du Rhin supérieur. .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

