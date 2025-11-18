MUSEOMIDI Musée des Beaux-Arts Mulhouse
MUSEOMIDI Jeudi 11 décembre, 12h30 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:30:00 – 2025-12-11T13:15:00
Fin : 2025-12-11T12:30:00 – 2025-12-11T13:15:00
En compagnie de l’artiste Simone Adou, participez à un cours de dessin express !
Muséomidi de 40 min, puis repas tiré du sac pour ceux qui souhaitent prolonger l’échange.
Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est
Dessin express