MUSEOMIDI Musée des Beaux-Arts Mulhouse

MUSEOMIDI Jeudi 11 décembre, 12h30 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:30:00 – 2025-12-11T13:15:00

Fin : 2025-12-11T12:30:00 – 2025-12-11T13:15:00

En compagnie de l’artiste Simone Adou, participez à un cours de dessin express !

Muséomidi de 40 min, puis repas tiré du sac pour ceux qui souhaitent prolonger l’échange.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

Dessin express