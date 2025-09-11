MUSÉOMIDI Musée historique Mulhouse

MUSÉOMIDI Jeudi 11 septembre, 12h30 Musée historique Haut-Rhin

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-11T12:30:00 – 2025-09-11T13:30:00

Fin : 2025-09-11T12:30:00 – 2025-09-11T13:30:00

Pour bien commencer la rentrée, prenez 40 minutes pour apprendre quelques mots d’alsacien et découvrir quelques anecdotes sur l’école d’autrefois.

Cours express suivi d’un repas tiré du sac pour ceux qui souhaitent prolonger l’échange.

A la suite de Bienvenue au Village, Willkuma im Dorf

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est accueil.musees@mulhouse-alsace.fr 03 89 33 78 17 https://www.mulhouse.fr/bienvenue-au-village/

Cours express d’alsacien

© Musée historique