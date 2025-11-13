MUSÉOMIDI Musée historique Mulhouse

MUSÉOMIDI Musée historique Mulhouse jeudi 13 novembre 2025.

MUSÉOMIDI Jeudi 13 novembre, 12h30 Musée historique Haut-Rhin

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T12:30:00 – 2025-11-13T13:30:00

Fin : 2025-11-13T12:30:00 – 2025-11-13T13:30:00

Visite avec Eliane Michelon, directrice des Archives municipales, des anciennes salles des Archives et de ses trésors cachés.

Visite express suivi d’un repas tiré du sac pour ceux qui souhaitent prolonger l’échange.

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}]

Visite trésors cachés

Musée historique © Archives de Mulhouse