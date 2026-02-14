MUSÉOMIDI, Musée historique, Mulhouse

MUSÉOMIDI Jeudi 30 avril, 12h30 Musée historique Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T12:30:00+02:00 – 2026-04-30T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T12:30:00+02:00 – 2026-04-30T13:30:00+02:00

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389337817 »}]

Visite de la présentation des acquisitions du Musée historique en compagnie de Cecilia Lodato, chargée d’exposition. visite guidée musée historique