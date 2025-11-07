Muséomix Colmar

Muséomix

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

Muséomix est un marathon créatif de 3 jours, qui se déroule dans les musées partenaires de la ville de Colmar musée Unterlinden, musée du jouet, musée Bartholdi et musée d’Histoire naturelle et d’ethnographie

L’événement Museomix fera escale à Colmar du 7 au 9 novembre 2025 dans quatre musées de la ville le Musée Bartholdi, le Musée d’Histoire naturelle et d’ethnographie, le Musée du Jouet et le Musée Unterlinden.

Véritable laboratoire créatif et collaboratif, Museomix invite des équipes pluridisciplinaires à réinventer le musée le temps d’un week-end. Artistes, designers, codeurs, médiateurs, étudiants ou curieux, sélectionnés au préalable, se rassemblent pour imaginer de nouveaux dispositifs de médiation et prototyper des expériences inédites pour les visiteurs.

Le dimanche 9 novembre après-midi, le public est invité à venir découvrir et tester gratuitement les créations des participants dans les quatre musées partenaires.

Une occasion de profiter d’un accès libre aux musées tout en découvrant les fruits d’une expérience collective et innovante ! 0 .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

English :

Museomix is a 3-day creative marathon taking place in Colmar’s partner museums: Musée Unterlinden, Musée du Jouet, Musée Bartholdi and Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

German :

Muséomix ist ein dreitägiger Kreativmarathon, der in den Partnermuseen der Stadt Colmar stattfindet: Musée Unterlinden, Musée du jouet, Musée Bartholdi und Musée d’Histoire naturelle et d’ethnographie

Italiano :

Museomix è una maratona creativa di 3 giorni che si svolge nei musei partner della città di Colmar: Musée Unterlinden, Musée du Jouet, Musée Bartholdi e Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

Espanol :

Museomix es un maratón creativo de 3 días que tiene lugar en los museos asociados de la ciudad de Colmar: Musée Unterlinden, Musée du Jouet, Musée Bartholdi y Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

