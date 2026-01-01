Muséoprojection Statufié ! Mulhouse

Muséoprojection Statufié !

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

2026-01-16 2026-01-18

Profitez de ce rendez-vous pour visionner le dernier court-métrage d’Olivier Arnold Statufié ! , tourné au Musée des Beaux-Arts en 2025, en présence du réalisateur.

Synopsis du film Deux étudiantes en Art transforment le vieux gardien du Musée des Beaux-Arts… en statue, une oeuvre d’art conceptuelle !

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

