Muséoprojection Statufié ! Mulhouse vendredi 16 janvier 2026.
4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
2026-01-16 2026-01-18
Profitez de ce rendez-vous pour visionner le dernier court-métrage d’Olivier Arnold Statufié ! , tourné au Musée des Beaux-Arts en 2025, en présence du réalisateur.
Synopsis du film Deux étudiantes en Art transforment le vieux gardien du Musée des Beaux-Arts… en statue, une oeuvre d’art conceptuelle !
Réservation obligatoire par mail.
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr
