Muséosoirée au Musée des Beaux Arts

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Venez échanger autour d’un verre avec des artistes présentés dans l’exposition 25 ans d’acquisitions.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Muséosoirée au Musée des Beaux Arts Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace