Muséosoirée au Musée des Beaux Arts Mulhouse vendredi 19 décembre 2025.
4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Venez échanger autour d’un verre avec des artistes présentés dans l’exposition 25 ans d’acquisitions.
Réservation obligatoire par mail ou téléphone. 0 .
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr
