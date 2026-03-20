Muséosoirée Je t’embrasse comme je t’aime Alfred et Lucie Dreyfus

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Plongez dans l’intimité d’une histoire bouleversante au cœur du Musée Historique de Mulhouse. À travers cette pièce, vous découvrez une autre facette de l’Affaire Dreyfus, loin des récits officiels et des grandes figures masculines.

Lucie Dreyfus y apparaît enfin dans toute sa force et sa détermination. Trop souvent réduite au rôle de femme du capitaine , elle se révèle ici essentielle une femme engagée, courageuse, dont l’amour et la ténacité ont permis à Alfred Dreyfus de tenir face à l’injustice et à l’isolement du bagne.

Porté par la correspondance poignante de ces deux amants séparés, le spectacle vous invite à ressentir, presque à fleur de peau, l’attente, la douleur mais aussi l’espoir qui les ont unis. Une plongée sensible dans une histoire d’amour et de résistance, qui redonne toute sa place à une figure longtemps restée dans l’ombre. 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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L’événement Muséosoirée Je t’embrasse comme je t’aime Alfred et Lucie Dreyfus Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace