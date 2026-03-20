Muséosoirée Je t’embrasse comme je t’aime Alfred et Lucie Dreyfus Mulhouse
Muséosoirée Je t’embrasse comme je t’aime Alfred et Lucie Dreyfus Mulhouse vendredi 10 avril 2026.
Muséosoirée Je t’embrasse comme je t’aime Alfred et Lucie Dreyfus
place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10 21:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Plongez dans l’intimité d’une histoire bouleversante au cœur du Musée Historique de Mulhouse. À travers cette pièce, vous découvrez une autre facette de l’Affaire Dreyfus, loin des récits officiels et des grandes figures masculines.
Lucie Dreyfus y apparaît enfin dans toute sa force et sa détermination. Trop souvent réduite au rôle de femme du capitaine , elle se révèle ici essentielle une femme engagée, courageuse, dont l’amour et la ténacité ont permis à Alfred Dreyfus de tenir face à l’injustice et à l’isolement du bagne.
Porté par la correspondance poignante de ces deux amants séparés, le spectacle vous invite à ressentir, presque à fleur de peau, l’attente, la douleur mais aussi l’espoir qui les ont unis. Une plongée sensible dans une histoire d’amour et de résistance, qui redonne toute sa place à une figure longtemps restée dans l’ombre. 0 .
place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
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L’événement Muséosoirée Je t’embrasse comme je t’aime Alfred et Lucie Dreyfus Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace