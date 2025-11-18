MUSÉOSOIRÉE Musée des Beaux-Arts Mulhouse
MUSÉOSOIRÉE Vendredi 19 décembre, 18h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin
Début : 2025-12-19T18:00:00 – 2025-12-19T20:00:00
Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est
Venez échanger autour d’un verre avec des artistes présentés dans l’exposition 25 ans d’acquisitions !