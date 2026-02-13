MUSÉOSOIRÉE, Musée historique, Mulhouse

MUSÉOSOIRÉE Vendredi 10 avril, 19h00 Musée historique Haut-Rhin

UNE HISTOIRE INTIME – UNE FEMME AU COEUR DE L’AFFAIRE

Lucie est le personnage central de la pièce, car elle fut un des personnages centraux de l’Affaire Dreyfus. On ne parle jamais d’elle autrement que comme la femme du Capitaine, mais son rôle vital dans le déroulement de l’Affaire et la manière dont elle a maintenu son mari en vie pendant ses années de bagne est ici mis en lumière. Le spectacle met en valeur la correspondance de ces deux amants maudits et le rôle de Lucie.

« Je t’embrasse comme je t’aime – Alfred et Lucie Dreyfus » Mise en scène : Simon Salomon théâtre dreyfus

