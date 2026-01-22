Muséosoirée Rencontre d’artistes Mulhouse

Muséosoirée Rencontre d’artistes

Venez échanger autour d’un verre avec des artistes présentés dans l’exposition “25 ans d’acquisitions”. Présence de Yvon Buchmann, Christian Glusack, Alain Willaume et Bernard Latuner. Musée ouvert exceptionnellement jusqu’à 20h. Réservation conseillée par mail ou téléphone.

Musée ouvert exceptionnellement jusqu’à 20h.

Réservation conseillée par mail ou téléphone. .

Come and have a drink with the artists featured in the exhibition ?25 ans d?acquisitions? With Yvon Buchmann, Christian Glusack, Alain Willaume and Bernard Latuner. Museum exceptionally open until 8pm. Reservations recommended by e-mail or telephone.

