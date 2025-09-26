MUSÉOSOIRÉE -Visite guidée Musée des Beaux-Arts Mulhouse

MUSÉOSOIRÉE -Visite guidée Vendredi 26 septembre, 18h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-26T18:00:00 – 2025-09-26T19:30:00

Fin : 2025-09-26T18:00:00 – 2025-09-26T19:30:00

Parmi les « pépites » présentées dans l’exposition figurent des objets, manuscrits et ouvrages anciens provenant des collections de la Société industrielle de Mulhouse, riche d’importantes collections déposées auprès de divers établissements (musées et bibliothèques) à Mulhouse et au delà.

Cette visite commentée de l’exposition Pépites ! mettra plus particulièrement en lumière ces objets et documents remarquables, qui témoignent du rôle historiquement joué par la Société Industrielle de Mulhouse dans la constitution de collections d’objets d’art, mais aussi d’estampes et de livres, en lien étroit avec le développement industriel de la ville.

Avec Michaël Guggenbühl, conservateur chargé des collections patrimoniales à la Bibliothèque municipale et Isabelle Dubois-Brinkmann, directrice des musées municipaux.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse

« Les objets de la collection de la Société Industrielle de Mulhouse »

© D. Schoenig