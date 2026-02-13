MUSÉOVACANCES, Musée historique, Mulhouse

MUSÉOVACANCES Jeudi 19 février, 15h00 Musée historique Haut-Rhin

À quelques jours de carnaval, venez confectionner des éléments de costumes : masques, coiffes, paniers, jupons, armures, casques… à vous de choisir !

Avec Bénédicte Blaison, costumière

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est accueil.musees@mulhouse-alsace.fr 0389337817

ATELIER DÉGUISEMENT