Muséoweek-end Amour, toujours ! Mulhouse
4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin
Samedi 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14 20:00:00
2026-02-14
L’artiste Véronique Arnold a travaillé sur le thème de l’amour avec des visiteur/ses du musée cette année… Elle a réalisé des broderies à partir des témoignages…
Venez découvrir ces œuvres inédites autour d’un verre.
Musée exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h.
Réservation conseillée par mail ou téléphone.
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
