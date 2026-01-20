Muséoweek-end Amour, toujours ! Mulhouse

Muséoweek-end Amour, toujours !

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-14

L’artiste Véronique Arnold a travaillé sur le thème de l’amour avec des visiteur/ses du musée cette année… Elle a réalisé des broderies à partir des témoignages…

Venez découvrir ces œuvres inédites autour d’un verre.

Musée exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h.

Réservation conseillée par mail ou téléphone. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

