Muséoweek-end au Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Muséoweek-end au Musée des Beaux-Arts

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez à la rencontre de plusieurs artistes présentés dans l’exposition 25 ans d’acquisitions et profitez d’un temps d’échange privilégié autour de leurs démarches et de leurs univers. En présence de Geneviève Boutry, Livia de Poli, Géraldine Husson, Jacqueline Bilheran-Gaillard et Sabine Gazza, ce moment convivial vous invite à poser vos questions, partager vos impressions et regarder les œuvres autrement, au plus près de celles qui les ont créées. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

