MUSEOWEEK-END Musée des Beaux-Arts Mulhouse

MUSEOWEEK-END Dimanche 14 décembre, 11h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Début : 2025-12-14T11:00:00 – 2025-12-14T12:00:00

Fin : 2025-12-14T11:00:00 – 2025-12-14T12:00:00

L’histoire originale du spectacle a été créée par Emmanuelle Filippi-Hahn.

Le petit Gustave se réveille ce matin. Au lieu de jouer dans les feuilles mortes comme les autres petits hérissons, il préfère peindre.

Dehors, dans le jardin, un arc-en-ciel. Gustave s’émerveille devant ses couleurs. Il part à la recherche du trésor de l’arc-en-ciel.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

