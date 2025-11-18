MUSEOWEEK-END Musée des Beaux-Arts Mulhouse

MUSEOWEEK-END Dimanche 14 décembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-14T15:00:00 – 2025-12-14T16:00:00

Fin : 2025-12-14T15:00:00 – 2025-12-14T16:00:00

Découvrez l’exposition 25 ans d’acquisitions au Musée des Beaux-Arts, avec Isabelle

Dubois-Brinkmann, directrice des Musées municipaux de Mulhouse.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

