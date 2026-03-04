MUSÉOWEEK-END, Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

MUSÉOWEEK-END Dimanche 19 avril, 15h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389337811 »}]

Atelier dessin avec Simone Adou, artiste présentée dans l’exposition « 25 ans d’acquisitions » atelier dessin