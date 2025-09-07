MUSÉOWEEK-END Musée historique Mulhouse

Gratuit, sur réservation

Jean-Noël Kempf, agent d’accueil et de surveillance des musées se transformera en instituteur alsacien du début du 20esiècle pour vous enseigner quelques mots de vocabulaire en alsacien et vous raconter quelques anecdotes de cette époque.

Dans le cadre de Bienvenue au Village, Willkuma im Dorf

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}] [{« link »: « https://www.mulhouse.fr/bienvenue-au-village/ »}]

A vos cahiers / Màcha d’Heftla uf

Jean-Noël Kempf © Musée historique