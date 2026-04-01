Muséoweekend au Musée des Beaux-Arts Mulhouse
Muséoweekend au Musée des Beaux-Arts Mulhouse dimanche 19 avril 2026.
Mulhouse
Muséoweekend au Musée des Beaux-Arts
4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Visitez la collection permanente du Musée des Beaux-Arts en compagnie d’Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice du musée. Réservation obligatoire par mail ou téléphone.
Participez à un atelier dessin avec Simone Adou, artiste présentée dans l’exposition 25 ans d’acquisitions .
Réservation obligatoire par mail ou téléphone. 0 .
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the permanent collection of the Musée des Beaux-Arts in the company of Isabelle Dubois-Brinkmann, museum curator. Reservations required by e-mail or telephone.
L’événement Muséoweekend au Musée des Beaux-Arts Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- MUSÉOCONFÉRENCE, Musée historique, Mulhouse 9 avril 2026
- Kunstapéro Mulhouse 9 avril 2026
- MUSÉOSOIRÉE, Musée historique, Mulhouse 10 avril 2026
- Suivez le fil Mulhouse 11 avril 2026
- Marché aux plantes Mulhouse 11 avril 2026