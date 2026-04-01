Mulhouse

Muséoweekend au Musée des Beaux-Arts

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Visitez la collection permanente du Musée des Beaux-Arts en compagnie d’Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice du musée. Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

Participez à un atelier dessin avec Simone Adou, artiste présentée dans l’exposition 25 ans d’acquisitions .

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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English :

Visit the permanent collection of the Musée des Beaux-Arts in the company of Isabelle Dubois-Brinkmann, museum curator. Reservations required by e-mail or telephone.

L’événement Muséoweekend au Musée des Beaux-Arts Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace