Muséoweekend chasse au trésor Mulhouse

Muséoweekend chasse au trésor Mulhouse dimanche 12 octobre 2025.

Muséoweekend chasse au trésor

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Venez, en famille, trouver le trésor caché de la ville parmi toutes les pépites des musées !

Réservation obligatoire par mail ou téléphone 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Muséoweekend chasse au trésor Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace