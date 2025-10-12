Muséoweekend chasse au trésor Mulhouse
Muséoweekend chasse au trésor
4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin
Venez, en famille, trouver le trésor caché de la ville parmi toutes les pépites des musées !
Réservation obligatoire par mail ou téléphone 0 .
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr
