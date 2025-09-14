MUSÉOWEEKEND – Visite guidée Pépites ! Musée des Beaux-Arts Mulhouse

MUSÉOWEEKEND – Visite guidée Pépites ! Dimanche 14 septembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-14T15:00:00 – 2025-09-14T16:30:00

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est accueil.musees@mulhousealsace.fr 03 89 33 78 11

Isabelle Dubois-Brinkmann, directrice des musées, vous présentera l’exposition « Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes. »

© D. Schoenig