Muses Libérées Saint-Emilien-de-Blain Blain
Muses Libérées Saint-Emilien-de-Blain Blain samedi 20 septembre 2025.
Muses Libérées Samedi 20 septembre, 19h00 Saint-Emilien-de-Blain Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T19:+ – 2025-09-20T20:+
Fin : 2025-09-20T19:+ – 2025-09-20T20:+
Muses Libérées
Concert dans l’église de Saint Emilien de Blain
Les compositeurs ont toujours
écrit pour et sur les femmes,
des milliers de pages de musique
sublime, les célébrant,
leur permettant de briller en
tant qu’interprètes. Mais la
muse a su aussi s’affranchir de
son piedestal pour convoquer
à son tour la créatrice en elle
et engendrer une production
musicale foisonnante d’une
rare beauté ! Par la rencontre
organique et passionnée de
la voix de Célia et du piano
d’Isabelle, ce concert célèbre
la place de la femme dans le
paysage artistique à travers
les époques et les frontières.
Les deux artistes rendent
hommage à toutes les muses
libérées !
OEuvres de Rossini, Barbara
Strozzi, Clara Schumann,
Pauline Viardot, Nina
Simone…
Saint-Emilien-de-Blain Saint-Emilien-de-Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Muses Libérées
@ ville de Blain