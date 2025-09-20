Muses Libérées Saint-Emilien-de-Blain Blain

Muses Libérées Saint-Emilien-de-Blain Blain samedi 20 septembre 2025.

Concert dans l’église de Saint Emilien de Blain

Les compositeurs ont toujours

écrit pour et sur les femmes,

des milliers de pages de musique

sublime, les célébrant,

leur permettant de briller en

tant qu’interprètes. Mais la

muse a su aussi s’affranchir de

son piedestal pour convoquer

à son tour la créatrice en elle

et engendrer une production

musicale foisonnante d’une

rare beauté ! Par la rencontre

organique et passionnée de

la voix de Célia et du piano

d’Isabelle, ce concert célèbre

la place de la femme dans le

paysage artistique à travers

les époques et les frontières.

Les deux artistes rendent

hommage à toutes les muses

libérées !

OEuvres de Rossini, Barbara

Strozzi, Clara Schumann,

Pauline Viardot, Nina

Simone…

Saint-Emilien-de-Blain Saint-Emilien-de-Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

@ ville de Blain