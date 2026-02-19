Musette et Magie Chalet Hôtel Le Prieuré Chamonix-Mont-Blanc
Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Un après-midi dansant avec le groupe Swing Musette suivi d’un spectacle avec les Jumeaux Magiciens
Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 20 72 welcome@prieurechamonix.com
English :
An afternoon of dancing with the music band Swing Musette and a Magic Show with the Twin Magicians
