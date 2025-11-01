Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye Charny Orée de Puisaye

Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye

Muséum d’Histoire Naturelle de Puisaye 16 Rue de Joigny à Villefranch Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne

Prêts pour une aventure d’Halloween géniale?

Cette année, laissez les sorcières et les fantômes de côté et venez célébrer la nuit la plus mystérieuse de l’année avec nous au Muséum!

Nos habitants à sang froid, nos fossiles et nos créatures les plus incroyables vous attendent pour une visite inoubliable.

Notre programme:

Élevage de reptiles et d’amphibiens.

Élevage d’araignées et d’insectes.

Collection de paléontologie, avec des fossiles et des squelettes qui vous feront voyager dans le temps.

Collection de minéraux les plus étranges.

Venez, si vous l’osez! On vous attend avec impatience (et quelques surprises…) .

