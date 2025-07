Pariscience, le festival international du film scientifique Muséum national d’Histoire naturelle Paris

Pariscience, le festival qui ramène sa science, sera de retour pour sa 21e édition du 23 au 27 octobre 2025 au Muséum national d’Histoire naturelle, à l’Institut de Physique du Globe de Paris et en ligne. Entièrement gratuit et accessible à tous·tes, Pariscience a pour but de s’adresser à tous les publics, pour parler de toutes les sciences et renforcer le dialogue science-société, à travers la projection des meilleurs films scientifiques pour décrypter la beauté et les défis du monde. Le festival propose plusieurs compétitions afin de mettre en valeur plusieurs formats de films scientifiques, comme le documentaire, la fiction, le court-métrage à réaliser en 48 heures, ou encore la vidéo de vulgarisation scientifique. Pour l’édition 2025, une nouvelle compétition arrive à Pariscience, celle du meilleur court-métrage étudiant, qui permet à de jeunes talents de faire découvrir leurs créations scientifiques, avec à la clé un prix de 2 000€ et une diffusion en festival.

Composé d’un festival scolaire d’une durée de deux semaines et d’un festival grand public d’une durée de quatre jours, Pariscience favorise la construction d’une culture scientifique auprès d’un public large et diversifié, en impliquant des scientifiques et équipes des films pour des débats après chaque projection. La création de l’Agora pour les 20 ans du festival avait également permis de créer un espace d’échange et d’ateliers en dehors des salles de projection. Cet espace sera de retour cette année, au cœur du Jardin des Plantes.

On vous attend nombreux et nombreuses entre le 23 et le 27 octobre 2025 !

Du jeudi 23 octobre 2025 au lundi 27 octobre 2025 :

gratuit

Pariscience en salle : réservations conseillées



Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Muséum national d’Histoire naturelle 47 Rue Cuvier 75005 Paris

